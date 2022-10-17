В мэрии прокомментировали ремонт половины дороги на Фурманова

17.10.2022 | 12:47

Пензенцы с улицы Фурманова продолжают выражать недовольство по поводу «издевательского» ремонта дороги.

«Было заявлено, что дорогу сделают от Фурманова, 19, до Фурманова, 13. Спасибо, до Фурманова, 19, все сделали. Но Фурманова, 17, 15, 13, - дороги как не было, так и нет, и так уже лет 20...» - написала Алена Н. на странице губернатора во «ВКонтакте» 17 октября.

Другие местные жители ранее сообщали, что ремонтные работы завершились на полпути. К одному из самых проблемных участков коммунальщики даже не притронулись. Сделали ровно половину, и от 15-го до 13-го дома остались прежние «катакомбы». Это не просто какие-то ямы или трещины - от асфальтового полотна практически ничего не осталось.

Представитель администрации Пензы пояснил, что ремонт покрытия в районе улицы Фурманова был выполнен в рамках исполнения наказов избирателей (это округ Юрия Крячко).

«Дальнейшее проведение работ возможно в рамках действующих муниципальных программ по благоустройству территории города», - говорится в ответе.

Уточняется: чтобы дорогу отремонтировали до конца по наказам избирателей, жителям необходимо обратиться в приемную депутата по своему избирательному округу для включения в план (тел. 54-18-83).

Чтобы выполнить работы в рамках грантовой поддержки (80% - средства муниципального бюджета, 20% - средства жителей), следует создать некоммерческую организацию либо обратиться в существующую, сформировать пакет документов и подать заявление в администрацию района для участия в конкурсном отборе.