Общество

До окончания раздачи повесток осталось 10 дней

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Президент России Владимир Путин в четверг, 14 октября, выступая на пресс-конференции в Астане заявил, частичная мобилизация почти закончилась, примерно за две недели она будет завершена.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин комментируя слова главы государства отметил важность соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации.

«Возникают разные ситуации. Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь. Есть поручение президента контрольно-надзорным органам, депутаты со своей стороны также окажут помощь», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы заявил о необходимости сделать всё, чтобы частичная мобилизация решила поставленные задачи и достигла своих целей.

По словам юриста Сергея Петрова, некоторые граждане ещё могут получить повестки.

«Судя по словам Путина, мобилизация уже на финальной стадии. Военкоматы почти набрали необходимое количество резервистов. В течение 8-10 дней повестки ещё могут приходить. А дальше никто не посмеет идти в разрез со словами президента», - выразил мнение Петров.

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