В Пензенской области уменьшается суточное число случаев COVID-19

16.10.2022 | 12:22

В Пензенской области, по данным на воскресенье, 16 октября, подтвердили 172 новых случаев коронавирусной инфекции.

15 октября выявили 200 заразившихся, 14-го - 185, 13-го - 211.

Суточную статистику по заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб. В нее вошли Пенза (109 новых пациентов), Кузнецкий (26), Башмаковский (15) районы, ЗАТО Заречный (7), а также Шемышейский (5), Камешкирский, Неверкинский (по 2), Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Нижнеломовский, Сердобский (по 1) районы.

Госпитализировано 11 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в области подтвердили 215 927 случаев коронавируса, в 208 040 из них все закончилось выздоровлением. Инфекция унесла жизни 6 096 человек.

За минувшие сутки медики сообщили о выздоровлении 177 пациентов и одной новой смерти.