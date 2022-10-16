Перечислены льготы, на которые смогут претендовать мобилизованные

16.10.2022 | 16:16

Мобилизованным жителям Пензенской области после возвращения из зоны специальной военной операции присвоят статус ветерана боевых действий. Портал «Объясняем.рф» перечислил льготы, которые положены таким гражданам.

В первую очередь это:

- льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50% (платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), а также взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% указанного взноса);

- первоочередная установка квартирного телефона;

- обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями;

- преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

- преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя.

Также ветераны боевых действий обеспечиваются жильем за счет федерального бюджета, если нуждаются в улучшении жилищных условий.

После выхода на пенсию они сохраняют право на получение медпомощи в организациях, к которым были прикреплены во время работы.

Ветераны боевых действий могут использовать ежегодный отпуск в любое удобное для них время. Им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней.