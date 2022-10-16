Мобилизованным рассказали об оформлении завещания

16.10.2022 | 10:02

Мобилизованным пояснили, как можно оформить завещание. Процесс обойдется в 100 рублей вне зависимости от региона обращения к нотариусу, так как данная категория граждан освобождена от оплаты услуг правового характера.

Как пишут «Известия» со ссылкой на юристов, призванный на службу, но еще не отправившийся на ее место мужчина, может удостоверить завещание в любой удобной нотариальной конторе. Мобилизованные обслуживаются вне очереди и даже в выходные дни (в дежурных нотариальных конторах).

В некоторых регионах нотариус работает или непосредственно в пунктах сбора мобилизованных, или же в учебном центре.

Допускается составление завещания, если гражданин находится в воинской части, в зоне боевых действий, в госпитале. В этом случае документ заверяет командир воинской части или начальник госпиталя.

Если мобилизованный находится в угрожающих жизни обстоятельствах, но у него нет возможности обратиться к нотариусу, другим уполномоченным лицам, которые могли бы заверить документ, то свою последнюю волю он вправе изложить на бумаге в присутствии двух свидетелей.

Такое завещание действует месяц, поэтому заверить его необходимо как можно быстрее, при первой же возможности.

Также юристы пояснили: процесс наследования может усложниться, если мобилизованный числится пропавшим без вести. Тогда родственникам придется признавать его умершим через суд по истечении двух лет со дня окончания военных действии.