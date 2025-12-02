Происшествия

Стал известен возраст погибших под Нижним Ломовом водителей

Прокуратура Пензенской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП в Нижнеломовском районе, которое случилось утром во вторник, 2 декабря, и унесло жизни трех человек.

Авария произошла в 6:40 на 533-м километре трассы М-5 под Нижним Ломовом. Столкнулись Renault Duster под управлением 79-летнего мужчины и Chevrolet Onix с 48-летним водителем.

От полученных травм на месте ДТП скончались оба автомобилиста, а также пассажир Chevrolet Onix.

«Еще один пассажир госпитализирован в учреждение здравоохранения», - сообщили в областной прокуратуре.

По факту ДТП сейчас проводят проверку. По ее результатам дадут оценку законности принятого процессуального решения.

Источник — фото, видео областной прокуратуры
