Население Пензы за 4 года сократилось на 28 000 человек

В Пензенской области подсчитали, как изменилась численность населения с 2021 по 2025 год. Данные представлены в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Во всех муниципальных образования области, за исключением одного, сократилось число жителей. Так, в Пензе за 4 года население уменьшилось на 28 472 человека (516 450 - в 2021-м, 487 978 - в 2025-м).
В Кузнецке, втором по величине городе области, в 2021 году зарегистрировали 79 800 жителей, в 2025-м - 75 965 (-3 835); в Заречном - 65 493 и 58 597 соответственно (-6 896).
За 4 года выросло население Пензенского района: с 60 794 - в 2021-м до 66 325 - в 2025-м (+5 531).
В 2024-м в регионе показатель смертности населения составил 15,6 на 1 000 населения. По сравнению с 2021-м он уменьшился на 4,3 (19,9).
Самые высокие коэффициенты смертности в прошлом году зафиксировали в Земетчинском (20,7), Камешкирском (20,0), Наровчатском (19,9), Шемышейском (19,9) районах.
Самые низкие показатели наблюдались в Пензенском районе (12,5), Пензе (14,2) и Заречном (14,2).
