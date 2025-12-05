В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин

В Пензенской области отметили увеличение смертности мужчин трудоспособного возраста.
В 2024 году показатель составил 1 188,4 на 100 000 населения. Это на 28,7% больше, чем в 2023-м, говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
В прошлом году в регионе умерли более 5 000 человек, не дожив до пенсионного возраста. 79,4% из них - мужчины.
Показатель смертности женщин трудоспособного возраста - 230,4 на 100 000 населения. Зафиксирован рост на 2,7% по сравнению с 2023-м.
«В Пензенской области уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста больше, чем у женщин, в 5,2 раза, что в основном определяется низкой мотивацией к здоровому образу жизни, недостаточной приверженностью лечению хронических заболеваний, более высокой частотой пагубного потребления алкоголя, табака, недостижением целевых показателей артериального давления», - говорится в документе.
Наиболее неблагоприятная ситуация со смертностью мужчин трудоспособного возраста отмечается в трех районах: Камешкирском (показатель на 44,8% превысил областной и вырос в 3,9 раза по сравнению с 2023-м), Иссинском (на 35%, вырос в 1,5 раза), Нижнеломовском (на 31%, в 1,7 раза).
Что касается смертности женщин трудоспособного возраста, то самые высокие коэффициенты зафиксировали в Бековском (на 89,1% превысил областной), Шемышейском (на 61,8%) и Мокшанском (на 57,4%) районах.
Новости по теме
- Раскрыт неожиданный ускоритель ухудшения памяти и мышления
- Население Пензы за 4 года сократилось на 28 000 человек
- Названы чаще всего покупающие жилье знаки зодиака
- В одной из марок игрушки лабубу нашли токсичное вещество
- Названа самая большая ошибка при бессоннице
- Невролог разъяснила причины тряски ногой под столом
- Назван необычный способ снизить уровень стресса
- ДТП с 5 погибшими под Кузнецком: дело передано в суд
- Врач развеяла главные мифы о ботоксе
- Ветеринар назвала семь самых сложных в содержании пород собак
Последние новости
- Коммунальщикам дали месяц на починку канализации на ул. Совхоз-Техникум
- Список сайтов, доступных во время ограничения интернета, расширился
- «Термодом» стал архитектором счастья Города Спутника
- Население Пензы за 4 года сократилось на 28 000 человек
- На улицах Пензы появятся еще 3 декоративных указателя
- ДТП с ребенком: в УЖКХ объяснили отсутствие освещения на переходе
- В главном корпусе башмаковской больницы завершили ремонт
- Водителей захотели лишать прав за незаконный знак «Инвалид»
- Опубликован прогноз погоды в Пензенской области на выходные
- Нижнеломовцы подхватили кишечные инфекции из-за некачественной воды
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!