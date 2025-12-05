В Пензенской области выросла смертность трудоспособных мужчин

05.12.2025 | 18:18

В Пензенской области отметили увеличение смертности мужчин трудоспособного возраста.

В 2024 году показатель составил 1 188,4 на 100 000 населения. Это на 28,7% больше, чем в 2023-м, говорится в постановлении регионального правительства об утверждении программы «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды». Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В прошлом году в регионе умерли более 5 000 человек, не дожив до пенсионного возраста. 79,4% из них - мужчины.

Показатель смертности женщин трудоспособного возраста - 230,4 на 100 000 населения. Зафиксирован рост на 2,7% по сравнению с 2023-м.

«В Пензенской области уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста больше, чем у женщин, в 5,2 раза, что в основном определяется низкой мотивацией к здоровому образу жизни, недостаточной приверженностью лечению хронических заболеваний, более высокой частотой пагубного потребления алкоголя, табака, недостижением целевых показателей артериального давления», - говорится в документе.

Наиболее неблагоприятная ситуация со смертностью мужчин трудоспособного возраста отмечается в трех районах: Камешкирском (показатель на 44,8% превысил областной и вырос в 3,9 раза по сравнению с 2023-м), Иссинском (на 35%, вырос в 1,5 раза), Нижнеломовском (на 31%, в 1,7 раза).

Что касается смертности женщин трудоспособного возраста, то самые высокие коэффициенты зафиксировали в Бековском (на 89,1% превысил областной), Шемышейском (на 61,8%) и Мокшанском (на 57,4%) районах.