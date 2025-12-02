В ДТП под Нижним Ломовом погибли три человека

02.12.2025 | 08:36

Утром во вторник, 2 декабря, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, в 6:40 на 533-м километре трассы М-5, под Нижним Ломовом, столкнулись Renault Duster и Chevrolet Onix.

В аварии погибли оба водителя, а также пассажир Chevrolet. Их личности сейчас устанавливаются, сообщили в областной ГАИ.

На месте ДТП пока работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

