В ДТП под Нижним Ломовом погибли три человека

Утром во вторник, 2 декабря, в Нижнеломовском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, в 6:40 на 533-м километре трассы М-5, под Нижним Ломовом, столкнулись Renault Duster и Chevrolet Onix.

В аварии погибли оба водителя, а также пассажир Chevrolet. Их личности сейчас устанавливаются, сообщили в областной ГАИ.

На месте ДТП пока работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

26 ноября в Пензенском районе под Богословкой столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2115 и фуры Mercedes и Iveco. Водитель легковой машины погиб на месте.

