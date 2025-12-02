Появились новые кадры с места трагедии под Нижним Ломовом

02.12.2025 | 10:31

ГАИ опубликовала новые кадры с места смертельного ДТП под Нижним Ломовом, которое случилось утром во вторник, 2 декабря.

По предварительным данным, в 6:40 на 533-м километре трассы М-5 столкнулись Renault Duster под управлением 79-летнего мужчины и Chevrolet Onix с 48-летним водителем.

Оба автомобилиста, а также пассажирка Chevrolet, 27-летняя женщина, скончались на месте от полученных травм.

Еще одного пассажира Chevrolet госпитализировали, сообщили в областной ГАИ.

По факту происшествия проводится проверка. Установление всех обстоятельств аварии контролирует областная прокуратура.