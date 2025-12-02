ДТП с 5 погибшими под Кузнецком: дело передано в суд

02.12.2025 | 17:42

Житель Городищенского района, обвиняемый в гибели 5 человек в ДТП, предстанет перед судом.

Авария случилась ранним утром 10 ноября 2024 года на 739-м километре дороги М-5 «Урал», рядом с селом Благодатка. Как установило следствие, 54-летний водитель КамАЗа не убедился в безопасности маневра и выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток.

В итоге большегруз столкнулся с Chevrolet Cobalt. 28-летний водитель легковой машины и 2 его пассажира, мужчины 59 и 44 лет, скончались на месте от полученных травм.

Еще двоих пассажиров, 29-летнюю женщину и 19-летнего парня, доставили в больницу. Они умерли уже в медучреждении, уточнили в областной прокуратуре.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Городищенец свою вину не признал.

Материалы направлены в Кузнецкий районный суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.