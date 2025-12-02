ДТП с 5 погибшими под Кузнецком: дело передано в суд

Житель Городищенского района, обвиняемый в гибели 5 человек в ДТП, предстанет перед судом.
Авария случилась ранним утром 10 ноября 2024 года на 739-м километре дороги М-5 «Урал», рядом с селом Благодатка. Как установило следствие, 54-летний водитель КамАЗа не убедился в безопасности маневра и выехал с полевой дороги на нерегулируемый перекресток.
В итоге большегруз столкнулся с Chevrolet Cobalt. 28-летний водитель легковой машины и 2 его пассажира, мужчины 59 и 44 лет, скончались на месте от полученных травм.
Еще двоих пассажиров, 29-летнюю женщину и 19-летнего парня, доставили в больницу. Они умерли уже в медучреждении, уточнили в областной прокуратуре.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Городищенец свою вину не признал.
Материалы направлены в Кузнецкий районный суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Новости по теме
- Приставы убедили медиков выдать сенсоры ребенку с диабетом
- Появились новые кадры с места трагедии под Нижним Ломовом
- Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу
- Стал известен возраст погибших под Нижним Ломовом водителей
- В ДТП под Нижним Ломовом погибли три человека
- На проспекте Победы в Пензе пожилая женщина выпала из окна
- Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе
- Желавший пересадить волосы россиянин не пережил наркоз
- В России 20 подростков скончались из-за опасного увлечения
- В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин
Последние новости
- Появились новые кадры с места трагедии под Нижним Ломовом
- Не знавший о перекрытии ул. Измайлова водитель влетел в трубу
- Стал известен возраст погибших под Нижним Ломовом водителей
- В ДТП под Нижним Ломовом погибли три человека
- На проспекте Победы в Пензе пожилая женщина выпала из окна
- В Пензенском районе пропала 20-летняя жительница Воскресеновки
- Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе
- В Никольске женщина погибла, попав под колеса двух машин
- На выезде из Городища перевернулась «Лада-Ларгус»
- Осколки БПЛА: в Тамале ударной волной выбило около 30 окон
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!