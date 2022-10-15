В Каменке прошла традиционная Покровская ярмарка

Еще несколько часов назад грибы красовались на лесной опушке, а сейчас разнообразят ассортимент продуктов, представленных на традиционной Покровской ярмарке в Каменке, - здесь идет торговля в основном опятами и рыжиками.
Также на осенней ярмарке покупают фрукты, овощи, рыбу, мясо, птицу, цветы, саженцы.
«Всю продукцию наши производители постарались поставить по минимальным ценам», - рассказал заместитель главы администрация Каменского района Александр Мартынов.
Сахар пользуется особой популярностью у покупателей - за ним на ярмарке выстраивались очереди.
Следующая большая сезонная ярмарка пройдет в Каменке перед Новым годом.
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