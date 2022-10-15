Пензенцев, растящих чужих детей, не призовут при определенных условиях

15.10.2022 | 11:37

На портале «Объясняем.рф» продолжают публиковаться ответы на вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Некоторые задают отцы, воспитывающие детей, причем не только своих, но и чужих.

«Если у мужчины есть грудной ребенок, подлежит ли он призыву?» - поступил вопрос.

В ответе сказано, что при наличии одного ребенка его отец подлежит мобилизации. Эксперты напомнили: отсрочка от призыва предоставляется гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Интересна ситуация, когда мужчина женат на многодетной матери, но дети рождены не от него.

В данном случае, как пояснили специалисты, он не подлежит призыву, если оформил усыновление или опекунство над ними.