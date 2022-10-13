Общество

От мобилизации освободили еще одну категорию мужчин

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Министерство обороны РФ уточнило критерии для предоставления отсрочки от мобилизации и добавило в список не подлежащих призыву ещё одну категорию мужчин.

Согласно статье 18 федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», глава семейства может получить отсрочку, если у него на иждивении находятся четверо или более детей.

В четверг, 13 октября, в Государственной думе РФ заявили, что отсрочка также будет предоставлена отцам с тремя детьми.

Теперь не подлежащими призыву будут считаться те, кто имеет на иждивении трех и более детей до 16 лет, такую информацию подтвердил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны. Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации», - пояснил Картаполов.

Депутат отметил, что указанные разъяснения проходят в документах для служебного пользования, поэтому они до сих пор не были нигде официально опубликованы.

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