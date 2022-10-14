Общество

В Пензе обновили Галерею почета работников дорожного хозяйства

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В Галерее почета работников дорожного хозяйства - новые лица. Фото Вячеслава Липатова уже висело на подобном стенде, но это было давно, еще в 90-е. Теперь он трудится дорожным рабочим, отвечает за чистоту. И пензенцу приятно, что он опять среди лучших - других на доску не помещают.

«Тяжелая работа, но для некоторых - есть у нас люди - очень легкая. Они сели, отсидели, покатались. Но я такой человек - люблю, чтобы был порядок, чисто», - отметил дорожный рабочий.

Алексей Босалаев неделю назад узнал, что руководство считает его очень ценным сотрудником.

«В дорожном хозяйстве работаю с 2000 года. Работал водителем, мастером, в данный момент - механик», - сообщил Алексей Босалаев.

Галерею почета работников дорожного хозяйства обновляют ежегодно накануне профессионального праздника. Официальные торжества проводят как раз рядом с доской с изображениями лучших.

«Кто к нам приезжает их других регионов, всегда говорят: «Хочу, чтобы были дороги, как в Пензе». Это, я думаю, самая высокая оценка. Огромное спасибо от жителей Пензенской области за ваш труд, здоровья, удачи, и чтобы все, что наметили, у нас с вами получилось», - подчеркнул председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Главный дорожник Пензенской области, возглавляющий профильное министерство, гордится своими коллегами и их работой.

«Итоги года будут неплохие. У нас около 40 организаций, из них, я думаю, чуть больше десятка, о которых мечтал бы каждый регион», - заявил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

По итогам реализации нацпроекта дорожники Пензенской области не первый год входят в пятерку лучших в стране. Таким традиционно вручают символические золотые катки - у сурских их уже немало.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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