Православные пензенцы отметили Покров Пресвятой Богородицы

14.10.2022 | 18:16

Православные верующие отметили один из главных церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Торжественная служба прошла в архиерейском соборе, где собрались сотни прихожан.

«Мы все - бабушки, матери - переживаем за своих внуков, детей. Это наша основная сегодня молитва», - рассказала прихожанка Алевтина Кулькова.

«Святых очень много, каждому можно молиться о своих нуждах и в общем чтобы мир был», - отметила прихожанка Анастасия Карпова.

После окончания литургии пензенцы не поспешили по домам. Около церкви они встали в одну колонну и отправились в крестный ход.

«Только одно упование, одна надежда - на Царицу Небесную, что она покроет нас своим омофором, помолит Господа Иисуса Христа о даровании нам всего того, чего мы себе желаем», - подчеркнул настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Прихожанам, которые работают в храме и регулярно помогают священнослужителям, вручили благодарственные письма. Затем пензенцев накормили праздничным обедом.