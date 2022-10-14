Общество

Православные пензенцы отметили Покров Пресвятой Богородицы

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Православные верующие отметили один из главных церковных праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Торжественная служба прошла в архиерейском соборе, где собрались сотни прихожан.

«Мы все - бабушки, матери - переживаем за своих внуков, детей. Это наша основная сегодня молитва», - рассказала прихожанка Алевтина Кулькова.

«Святых очень много, каждому можно молиться о своих нуждах и в общем чтобы мир был», - отметила прихожанка Анастасия Карпова.

После окончания литургии пензенцы не поспешили по домам. Около церкви они встали в одну колонну и отправились в крестный ход.

«Только одно упование, одна надежда - на Царицу Небесную, что она покроет нас своим омофором, помолит Господа Иисуса Христа о даровании нам всего того, чего мы себе желаем», - подчеркнул настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Иоанн Яворский.

Прихожанам, которые работают в храме и регулярно помогают священнослужителям, вручили благодарственные письма. Затем пензенцев накормили праздничным обедом.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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