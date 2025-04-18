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Общество

Пензенцев приглашают на пасхальные службы в Спасском соборе

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Православных пензенцев приглашают на пасхальные богослужения в Спасском кафедральном соборе, которые возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В ночь с 19 на 20 апреля в 23:30 начнется богослужение общей продолжительностью около 3 часов. В полночь пройдет крестный ход.

20 апреля в 16:00 начнется Великая вечерня, которая продлится около 40 минут.

«На этом богослужении присутствуют архиереи митрополии и многие священники епархии, которые в пасхальную ночь служили в других храмах. Они вместе молятся, поздравляют друг друга и мирян с праздником Светлой Пасхи», - рассказали в Пензенской епархии.

Предполагается, что перед этой службой в Пензу будет доставлен благодатный огонь, ежегодно сходящий в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Верующие смогут получить его после завершения Великой вечерни в Спасском соборе, а с понедельника, 21 апреля, - во всех храмах епархии.

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