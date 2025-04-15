На Пасху пензенцы смогут позвонить в колокола Спасского собора

15.04.2025 | 07:42

На пасхальной неделе все желающие смогут подняться на колокольню Спасского кафедрального собора Пензы в сопровождении звонаря и позвонить в колокола. Об этом сообщается на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

Приглашаются организованные группы от 10 человек. Формирование групп возможно по предварительной договоренности, заявки следует подавать заранее по тел. 8 (961) 354-01-01.

В день Святой Пасхи, 20 апреля, подъем на колокольню запланирован с 14:00 до 18:30.

21, 22, 23, 24, 26 и 26 апреля группы будут собираться после утреннего богослужения (ориентировочно - в 9:30, после крестного хода). В течение дня подъемы будут проводиться до 17:30.

Длительность посещения колокольни составит около 40 минут.

В случае неблагоприятных погодных условий (дождя, ветра) подъем на колокольню не состоится.

«Детям до 7 лет подниматься на большую колокольню не благословляется, детей от 7 до 10 лет ждем только в индивидуальном сопровождении взрослых. В группе детей от 10 до 14 лет необходимо присутствие не менее 2 взрослых», - предупредили в соборе.