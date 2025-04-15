Сетевое издание|18+|Вторник|15 апр 2025|15:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На Пасху пензенцы смогут позвонить в колокола Спасского собора

Печать
Telegram

На пасхальной неделе все желающие смогут подняться на колокольню Спасского кафедрального собора Пензы в сопровождении звонаря и позвонить в колокола. Об этом сообщается на странице храма в соцсети «ВКонтакте».

Приглашаются организованные группы от 10 человек. Формирование групп возможно по предварительной договоренности, заявки следует подавать заранее по тел. 8 (961) 354-01-01.

В день Святой Пасхи, 20 апреля, подъем на колокольню запланирован с 14:00 до 18:30.

21, 22, 23, 24, 26 и 26 апреля группы будут собираться после утреннего богослужения (ориентировочно - в 9:30, после крестного хода). В течение дня подъемы будут проводиться до 17:30.

Длительность посещения колокольни составит около 40 минут.

В случае неблагоприятных погодных условий (дождя, ветра) подъем на колокольню не состоится.

«Детям до 7 лет подниматься на большую колокольню не благословляется, детей от 7 до 10 лет ждем только в индивидуальном сопровождении взрослых. В группе детей от 10 до 14 лет необходимо присутствие не менее 2 взрослых», - предупредили в соборе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте