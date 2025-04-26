В Спасском соборе Пензы продолжат расписывать центральную часть

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдало разрешение на проведение работ в Спасском кафедральном соборе, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения.
Положения документа распространяются на роспись центрального купола, барабана, парусов, столпов и арок центрального четверика храма.
В планах - золочение, воссоздание живописи, нанесение орнамента, использование искусственного мрамора и сопутствующие работы.
«Срок действия разрешения - декабрь 2025 года», - отметили в министерстве.
К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела.
В октябре специалисты перешли к центральной части храма. Ради установки лесов богослужения пришлось приостановить, но в том же месяце они возобновились.
Работы планируют закончить полностью в 2026-м.
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