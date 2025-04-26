В Спасском соборе Пензы продолжат расписывать центральную часть

26.04.2025 | 14:24

Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области выдало разрешение на проведение работ в Спасском кафедральном соборе, имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения.

Положения документа распространяются на роспись центрального купола, барабана, парусов, столпов и арок центрального четверика храма.

В планах - золочение, воссоздание живописи, нанесение орнамента, использование искусственного мрамора и сопутствующие работы.

«Срок действия разрешения - декабрь 2025 года», - отметили в министерстве.

К росписи Спасского собора приступили в марте 2024 года. Начали с алтарной части: в апреле был закончен алтарь левого (северного) придела, в августе - центрального, в сентябре - правого (южного) придела.

В октябре специалисты перешли к центральной части храма. Ради установки лесов богослужения пришлось приостановить, но в том же месяце они возобновились.

Работы планируют закончить полностью в 2026-м.