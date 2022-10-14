ООО «Автодорога» завершит работы на ул. Бутузова в апреле 2023-го

14.10.2022 | 18:30

Чтобы динамично развивающийся район в Дальнем Арбекове не задохнулся в пробках, для разгрузки транспортных потоков создается еще одна двухполосная автомобильная артерия длиной 1 127 метров. Она соединит проспект Строителей и улицу 65-летия Победы.

Работы на улице Бутузова ведет «Автодорога», с которой в мае 2022-го заключило двухгодичный контракт городское управление капитального строительства.

«Мы производим работы по устройству земляного полотна, песчаного, щебеночного основания, покрытия, уличного освещения и тротуара. На сегодняшний день план этого года выполнен в полном объеме, работы ведутся с опережающим темпом», - сообщил начальник УКС г. Пензы Вадим Астафьев.

На 100% выполнены задачи по установке ливневой канализации. А вот строительство дороги рядом с прудом пришлось синхронизировать с работами по спуску воды. Там участок находится ниже озера, поэтому продумали меры дополнительной защиты.

«Весь грунт был замоченный, его выбрали, сделали геомембрану, устройство произвели, засыпали внутрь геомембраны песчаный грунт, песок, завернули все это дело и сейчас собираем полностью насыпь», - рассказал заместитель главного инженера ООО «Автодорога» Михаил Глаголев.

Все вместе - около двух с половиной метров, чтобы поднять и выровнять дорожное полотно. По всей улице Бутузова появятся четыре новых остановочных павильона. Работы «Автодорога» завершит в апреле 2023-го.