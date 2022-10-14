Добровольцы и мобилизованные: будут ли условия одинаковыми

14.10.2022 | 08:39

Сохранят ли за добровольцем, отправившимся в зону СВО по своему желанию, его прежнее рабочее место, как в случае с мобилизованным гражданином, или он будет уволен?

На этот вопрос ответили специалисты портала «Объясняем.рф».

Как оказалось, такое условие распространяется и на добровольцев, но только на тех, кто решил вступить в ряды бойцов после 21 сентября, то есть после объявления частичной мобилизации.

С этой даты для двух данных категорий устанавливаются равные условия, отметили специалисты.

«По просьбе гражданина военкомат выдает ему повестку для предъявления работодателю. Трудовой договор с добровольцем не прекращается, а приостанавливается. Рабочее место за ним будет сохранено», - говорится в ответе.