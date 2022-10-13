Общество

В Пензенской области ищут родственников найденного бойца

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20 бойцов времен Великой Отечественной скоро будут похоронены с воинскими почестями. Их останки подняты участниками сводного поискового отряда Пензенской области.

«Вахта памяти - 2022» проходила рядом с Волгоградом, недалеко от села Самохваловка. Когда-то там велись страшные бои, работы у поисковиков много до сих пор. Удастся ли установить личности поднятых в этот раз, пока сказать сложно.

«Особенность региона такова, что почва агрессивная и практически ничего не сохраняется, также там редки медальоны. Однако сейчас известно, что три бойца подняты и при них нашли личные вещи. Сейчас они переданы на экспертизу для расшифровки», - сообщил заместитель командира поискового отряда «Боевое братство» Виктор Колгатин.

В Волгоградскую область ездили 12 пензенцев - и парни, и девушки. Чтобы за короткий срок вахты поднять как можно большее число бойцов, трудились даже в темное время суток.

«Работа ночью - это дополнительные сложности: копать сложнее, видимость никакая в грунте», - объяснил член поискового отряда «Крепость» Мурат Бикбаев.

Когда и куда поедут на следующую вахту, из-за сложной ситуации в стране поисковики пока не знают. В планах значился Ржев.

«Мы будем продолжать развивать направление Волгограда, потому что в предыдущей вахте, которая проходила на территории поселения Солянка, был найден боец как раз родом из Пензенской области», - рассказал Виктор Колгатин.

Это Василий Порфирьевич Затычкин из села Мордовская Муромка, ныне вымершего. Теперь поисковики заняты тем, что пытаются отыскать его родных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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