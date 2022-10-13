В чатах Заречного предупреждают о заминированных предметах

13.10.2022 | 17:12

В чатах Заречного пользователи пересылают фото документа, где содержится предупреждение о диверсии.

Снимок, присланный читателем, опубликовал портал «Заречье сегодня» в четверг, 13 октября.

Сообщение адресовано «всему личному составу». Автор пишет, что в России запланирована и началась волна террористических актов, в которых используют замаскированную взрывчатку.

«Диверсанты выкладывают на дорогах, лавках, в кустах телефоны, планшеты, кошельки и прочие привлекающие внимание предметы. Все эти вещи заминированы. Заряд небольшой, но его вполне хватит, чтобы остаться инвалидом. Подобный случай произошел в Воронеже в начале сентября», - предупреждает автор.

Как пишет «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Сергея Яшкина, такая информация распространяется в Воронежской, Ростовской, Смоленской, Курской областях. Первая волна была замечена еще весной.

Сообщение признано фейком, цель которого - ввергнуть в панику мирных граждан. Однако стоит помнить: оставленные без присмотра вещи не следует трогать, лучше обратиться в полицию.