В Белинском районе мужчину осудили за звонок об угрозе взрыва

28.08.2025 | 11:54

В среду, 27 августа, 54-летнего жителя Белинского района осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

В начале июня мужчина, будучи пьяным, из дома позвонил по телефону 112 и предупредил, что один из торговых объектов может взорваться.

В районном ОМВД зарегистрировали информацию о возможном теракте и организовали оперативно-следственные мероприятия, однако угроза не подтвердилась.

Мужчину нашли, он полностью признал вину, пояснив, что все придумал.

Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 7 месяцев, сообщили в Белинском районном суде.