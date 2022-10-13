Не служил - не мобилизуют: в Госдуме уточняют критерии мобилизации

13.10.2022 | 10:12

В Государственную Думу РФ внесены предложения по поправкам в закон о мобилизации.

Парламентарии предлагают разграничить категории лиц, которые будут подлежать призыву на военную службу по частичной и общей мобилизации, а также установить дополнительные отсрочки.

Как указано в пояснительной записке к документу, отсутствие законодательно установленных четких критериев осуществления частичной мобилизации привело к тому, что военкоматы стали применять нормы Федерального закона по отсрочке, установленные для общей мобилизации.

«На местах повестки стали направлять массово, пытаясь охватить как можно больше мужчин, включая тех, кто не служил и никогда не держал оружия в руках, многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, лиц, вышедших из призывного возраста, студентов, ключевых компетентных работников, на которых держится бизнес», - указали инициаторы поправок в законопроект.

В случае принятия документа, в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» призыву по частичной мобилизации будут подлежать только те граждане, которые были уволены с военной службы с зачислением в запас ВС РФ. А граждане, которые не служили в армии или окончили военную кафедру, призываться не будут.

Отсрочки от призыва по частичной мобилизации предлагается дать следующим категориям граждан:

- имеющим воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров - старше 50 лет, звание старших офицеров - старше 55 лет;

- имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет;

- имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет (гражданам женского пола, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель), или имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства;

- матери которых кроме них имеют трех и более детей в возрасте до восьми лет или ребенка-инвалида, инвалида детства и воспитывают их без мужа;

- являющимся единственным сыном (дочерью) одинокого родителя;

- являющимся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов и др.

В настоящий момент документ проходит обсуждение в профильном комитете Государственной думы РФ по обороне.