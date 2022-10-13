Больше всего жалоб на проблемы с отоплением в Октябрьском районе

13.10.2022 | 16:50

Больше всего жалоб на подачу отопления и горячей воды поступило от жителей Октябрьского района Пензы.

Об этом в четверг, 13 октября, рассказали специалисты ЦУРа, подведя итоги работы телеграм-бота.

Сервис запустили 7 октября. Чат-бот фиксировал адреса, где были проблемы с отоплением и горячей водой, и передавал их ресурсникам, контролирующим органам.

«За это время поступило более 350 сообщений, касающихся вопросов отопления в городе Пензе, 144 - отсутствия горячего водоснабжения», - отметили в ЦУРе.

Более 70% жалоб (263) поступили из Октябрьского района (наиболее частые адреса: улицы Ладожская, 133, 135, 137, 139, Ленина, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, проспект Победы, 77а, 84, 89, 93). 92 обращения в чат-бот направили жители Первомайского района, 87 - Ленинского района, 75 - Железнодорожного.

13 октября на заседании комиссии городской думы глава Пензы Владимир Мутовкин высказал возмущение большим количеством порывов на сетях во время пуска ресурса на старте отопительного сезона.

«Все лето проводили опрессовку, и столько порывов! Опрессовка, значит, проводится фиктивно? Сколько домов сейчас без горячей воды и отопления?» - поинтересовался он у замначальника управления ЖКХ Станислава Зотцева.

Ответа на вопрос Мутовкин не получил, так как замначальника признал, что не владеет информацией.