Общество

В области запустили чат-бот для жалоб на отсутствие отопления

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В Пензенской области создали чат-бот для жалоб на отсутствие тепла в домах. Об этом сообщили в центре регионального развития утром в пятницу, 7 октября.

«За прошедшую неделю специалисты зафиксировали более 400 сообщений по этой теме. Самыми активными оказались жители областного центра - от них поступило 352 сообщения. 87% жалоб касаются работы ресурсников», - сообщили пензенцам.

Чтобы ускорить решение проблем, был создан телеграм-бот. Пользователю предлагается отправить свое сообщение, указав адрес. Оно будет оперативно передано ресурсоснабжающим организациям и контролирующим органам.

Ссылка на чат-бот: @teplo_PNZ_bot.

Ранее в прокуратуре Пензенской области сообщили о проверке, начатой из-за многочисленных жалоб граждан.

«К началу отопительного сезона готовность жилого фонда, учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, источников теплоснабжения и тепловых сетей составляла 100%. Вместе с тем установлено, что до настоящего времени теплоснабжение поступает не во все многоквартирные дома и социальные объекты», - констатировала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова 6 октября.

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