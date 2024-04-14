Пензенцам снова не хватает скамеек на Московской

14.04.2024 | 13:38

Жители Пензы вновь не могут дождаться, когда на Московскую вернут скамейки. Уличную мебель традиционно убирают на зиму и не торопятся возвращать с приходом теплых дней.

«Когда на улицах города, точнее на Московской, появятся лавочки? Кафе и рестораны уже открывают летние веранды, а по главной улице даже просто присесть негде», - возмутился на странице городской администрации соцсети «ВКонтакте» пензенец Анатолий Т.

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ города.

«Скамейки убирали в целях их сохранения и для беспрепятственной работы спецтехники по уборке территории от снега в зимний период. После проведения работ по санитарной очистке ул. Московской и наступления благоприятных условий скамейки планируется установить вновь», - сообщил он.

У Анатолия возник вопрос, когда намерены завершить санитарную очистку улицы. Представитель управления отметил, что скамейки планируют вернуть в мае. Точную дату он не озвучил.

В прошлом году пензенцы еле дождались установки уличной мебели на пензенском Арбате. Скамейки убрали на зиму, но не привезли обратно в мае, как это происходило всегда. Возможность присесть долго отсутствовала в «Могилевском Дворике», скверах им. Лермонтова и Белинского, у памятника «Проводы». Вернули мебель только летом. Задержку объяснили ремонтом и покраской.