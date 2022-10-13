88,6% новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пензе

13.10.2022 | 13:42

В четверг, 13 октября, региональный оперштаб сообщил о 211 подтвержденных случаях COVID-19 за минувшие сутки. 28 заболевшим потребовалась госпитализация.

В Пензе диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 187 раз - это 88,6% от количества инфицированных.

В остальных муниципальных образованиях заболеваемость характеризуется однозначными числами: 8 человек - в Тамалинском районе, 6 - в городе Заречном, 4 - в Мокшанском, 2 - в Никольском районе.

По одному заболевшему зарегистрировано в Каменском, Лунинском, Пачелмском и Сосновоборском районах.

Общее количество случаев COVID-19 с начала эпидемии в Пензенской области составляет 215 370. За это время 207 383 пациента выздоровели, 6 093 скончались. Последний летальный исход зарегистрирован 12 октября.