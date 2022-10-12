Жительниц Пензенской области приглашают на осмотр к онкологам

12.10.2022 | 08:59

В субботу, 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, в Пензенском областном онкологическом диспансере с 9:00 до 15:00 пройдет очередной день открытых дверей, посвященный ранней диагностике этого заболевания.

Врачи-онкологи осмотрят пациенток и в случае необходимости назначат дополнительное обследование.

Прием на дне открытых дверей будет проводиться только по предварительной записи. Звонки принимаются в рабочее время по телефону 8-937-422-64-54. При визите к врачу необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Подобные акции организуются для раннего выявления рака и стали уже традицией. В этом году они состоялись в марте, июне и сентябре. При проведении последнего дня открытых дверей пензячки также могли пройти маммографическое исследование.

«Выявление на ранней стадии рака груди, одного из самых распространенных женских заболеваний, позволяет победить болезнь», - напомнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.