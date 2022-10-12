Разобьют: пензенцы переживают за сохранность новых остановок

12.10.2022 | 18:49

Российский триколор и герб Пензы даже в сумерках отчетливо видны теперь и на остановочных павильонах города. Это демонстрационный вариант новых конструкций, которые презентовал потенциальный инвестор. Если дизайн и надежность остановок придутся по душе жителям, то, вполне возможно, в будущем их станет больше.

«Это очень сильно облагораживает вид города, Пенза давно достойна лучшего, учитывая, насколько это замечательная культурная столица и сколько прекрасных людей, которые либо здесь росли, либо учились. Не знаю, первая ли это остановка, но считаю, что очень символично, что находится напротив филармонии, новых культурных зданий», - отметила девушка.

Такой же презентационный павильон установлен и на улице Лермонтова, у памятника Первопоселенцу, еще один - на остановке «Улица Сухумская». Все сооружения выполнены в одном стиле: вечерняя подсветка, информационное табло с наименованием транспорта, проезжающего через остановку, а также панель с USB-разъемами.

Кроме того, в комплекте должны быть камеры видеонаблюдения. Их установят, если решат ставить конструкции по всему городу.

«Пока рассматриваем варианты, типы остановок, которые могли бы нам установить. Эти остановки, на мой взгляд, очень красиво выглядят, очень достойно для нашего города. Если горожанам понравится, я думаю, администрация до конца доработает этот вопрос и будем ставить», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Ильдар Усманов.

Остановки появились всего пару дней назад, но пензенцы уже переживают за их сохранность.

«Интересные, но у нас же разобьют все! Здесь нужно антивандальные стекла делать, чтобы сантиметров 20 была толщина. Изрисуют. Камеру поставить от вандалов», - предложил мужчина.

«Так-то ничего, прозрачные. Лишь бы рекламу не клеили. Сейчас начнут клеить, потом разбивать - и все», - высказался пензенец.

Сотрудники компании, установившей павильоны, уже оттирали надписи, оставленные неизвестными.