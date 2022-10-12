Мобилизация: законно ли заполнять повестку прямо перед вручением

12.10.2022 | 10:18

Портал «Объясняем.рф» рассказал о важных правилах заполнения повесток. Специалисты отвечали, может ли сотрудник полиции или военкомата заполнить документ, например, прямо на улице и вручить затем гражданину, узнав его данные.

Выяснилось, что такие действия невозможны. Повестка оформляется заблаговременно. В ней должны быть подпись военного комиссара, а также печать военкомата.

Ранее сообщалось, что повестку вручают сотрудники военкомата, предъявив удостоверение, или другие люди, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления.

Также к работе по вручению повесток правомерно привлекать, например, педагогов, других гражданских лиц. Уполномочить на эти действия их может председатель мобилизационной комиссии (это глава муниципального образования).

Повестки гражданам вручаются круглосуточно, даже в ночное время. Это законно. Без этого документа в призывной пункт человека забрать не могут. Он должен явиться в военкомат лично, добровольно или же после получения повестки.