Депутаты предложили давать мобилизованным жилье без очереди

12.10.2022 | 08:48

Мобилизованных граждан, получивших увечья или серьезные заболевания во время участия в специальной военной операции, хотят обеспечивать жильем без очереди. О соответствующей инициативе депутатов Госдумы в среду, 12 октября, рассказали «Известия».

По словам председателя комитета ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галины Хованской, законопроект планируется внести на рассмотрение в ближайшее время.

«Предполагается, что квартиры будут выдавать нуждающимся - например, людям, у которых нет собственного жилья, или если его площадь недостаточна. Мера поддержки не будет связана со сроком службы», - отметило издание.

Хованская подчеркнула, что люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, отдавшие долг Родине, нуждаются в постоянном обеспечении особых нужд и потребностей, в том числе и по постоянному уходу. Именно поэтому они должны быть обеспечены комфортным жильем.

«Сейчас военнослужащие получают жилье за счет средств федеральной казны, а контрактники или мобилизованные - из муниципальных бюджетов. Сегодня нет единого органа, который бы занимался координацией предоставления квартир по таким программам», - написали «Известия».

Высказывается мнение, что было бы правильно объединить всех участвующих в СВО и предоставлять им жилье за счет федеральных средств.