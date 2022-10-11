Юных пензенцев научили лепить подсвечники из глины

11.10.2022 | 20:53

В краеведческом музее устроили мастер-класс по лепке. С чистыми руками отсюда не уйти, зато с красивым самодельным сувениром - можно. Главная героиня - пасхальная курочка-подсвечник.

«Чтобы дети познакомились, что такое глина, как из нее лепить. Мы начнем с азов», - рассказала мастер по керамике Ольга Петрова.

Но на столе были и другие экспонаты, которые изготовить не так-то просто, - традиционные абашевские игрушки.

«Свистулька - четыре ножки, вытянутая шея. И разные образы: коровки, барашки, олени - все, что видели вокруг мастера. Промысел этот зародился более 300 лет назад в селе Абашево Пензенской области, и до сих пор мы, мастера, кто делает абашевскую игрушку, делаем точно так же, как ее делали 300 лет назад», - отметила Ольга Петрова.

Чтобы глина полностью высохла, придется ждать неделю. Зато потом - полет фантазии: раскрасить свою поделку можно как угодно.