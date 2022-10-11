С начала года у пензенцев изъяли 896 единиц гражданского оружия

11.10.2022 | 10:02

За 9 месяцев этого года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области проверили 23 827 владельцев гражданского оружия.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В общей сложности стражи порядка изъяли 896 единиц. К административной ответственности за различные нарушения привлечен 721 владелец.

По словам заместителя начальника ЦЛРР управления Росгвардии по Пензенской области подполковника полиции Александра Косова, часто выявляются нарушения сроков продления разрешительных документов, а также несоблюдение правил хранения и ношения оружия и патронов к нему.

«С владельцами гражданского оружия проведены профилактические беседы о правилах безопасного обращения с оружием, необходимости соблюдать условия его хранения. Кроме этого, мы проинформировали граждан об административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия», - уточнил Александр Косов.