С начала года у пензенцев изъяли 896 единиц гражданского оружия

За 9 месяцев этого года сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пензенской области проверили 23 827 владельцев гражданского оружия.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В общей сложности стражи порядка изъяли 896 единиц. К административной ответственности за различные нарушения привлечен 721 владелец.
По словам заместителя начальника ЦЛРР управления Росгвардии по Пензенской области подполковника полиции Александра Косова, часто выявляются нарушения сроков продления разрешительных документов, а также несоблюдение правил хранения и ношения оружия и патронов к нему.
«С владельцами гражданского оружия проведены профилактические беседы о правилах безопасного обращения с оружием, необходимости соблюдать условия его хранения. Кроме этого, мы проинформировали граждан об административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия», - уточнил Александр Косов.
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