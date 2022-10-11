Пензячкам расскажут, как не пропустить рак молочной железы

11.10.2022 | 10:44

Во вторник, 11 октября, в 14:00 в прямом эфире пройдет тематическая беседа «Рак молочной железы: как не пропустить болезнь». Она входит в обучающий проект «Учись быть здоровым».

О признаках опасного заболевания и способах его распознавания расскажет врач по медицинской профилактике Светлана Белкина.

Разговор в онлайн-формате состоится в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Это не единственное мероприятие, организованное для профилактики рака молочной железы. В марте в онкологическом диспансере прошел день открытых дверей, посвященный этой теме. Аналогичное мероприятие медики провели и в июне.

А в сентябре для пациенток, которые имеют фиброзно-кистозные изменения в молочных железах, было организовано маммографическое исследование.