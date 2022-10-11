Банк «Кузнецкий» снизил ставки по госпрограммам для бизнеса

11.10.2022 | 11:45

Клиенты банка «Кузнецкий» могут подать заявку на льготный кредит на новых условиях.

Ставка по государственной программе инвестиционного кредитования МСП снижена до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% для малого и микробизнеса. Данные ставки будут действовать в течение первых трех лет льготного периода.

Льготные кредиты по программе «1764» Минэкономразвития России выдаются на условиях ключевой ставки +2,75% годовых, на развитие предпринимательской деятельности ключевая ставка +3,5% годовых.

Всего в рамках программ господдержки МСП на 1 октября 2022 года банк «Кузнецкий» заключил договоры на сумму порядка 3,5 млрд рублей. Это примерно треть кредитного портфеля банка в данном сегменте.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на льготный кредит можно в любом офисе банка, на сайте kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018. Реклама.