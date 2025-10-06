Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|15:26
Для развития открытого банкинга нужно усилить устойчивость сервисов

Крупнейшим российским банкам потребуется сделать свои приложения и сервисы в 2-3 раза более устойчивыми, чтобы справиться с ростом нагрузки на них при развитии открытого банкинга.

Такой прогноз в преддверии форума FINOPOLIS-2025 сделал заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Природа открытого банкинга заключается в большей свободе пользователя при выборе банковских услуг. Пользователь видит из одного интерфейса свои счета во всех банках одновременно, может мгновенно ими оперировать. Теперь представьте, что ваш сервис настолько удобен, что клиент решит при помощи него пользоваться и счетами в других банках, по статистике их больше двух.

Задача состоит в том, чтобы инфраструктура компании выдержала этот наплыв дополнительных запросов по счетам. Для этого она должна быть в 2-3 раза более устойчивой. Если она рассчитана на одновременные обращения 25 тыс. пользователей, то в условиях открытого банкинга она должна выдерживать как минимум 50 тыс. обращений», - отметил Вадим Кулик.

Источник — фото предоставлено ВТБ
