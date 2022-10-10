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Общество

В Пензенской области у беженцев за 7 месяцев родилось 14 детей

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В Пензенской области с конца февраля, когда началась эвакуация жителей ЛНР, ДНР и Украины, у переселенцев родилось 14 детей. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили в региональном минздраве.

Среди малышей восемь девочек и шесть мальчиков.

Последний из них, появившийся на свет на днях, 10-го числа вместе с матерью прибудет из городского родильного дома в пункт временного размещения на территории санатория имени В. В. Володарского.

«Остаться беременной без дома, без семьи - это очень тяжело. Поэтому каждой беременной женщине, каждой маме мы оказываем всестороннюю поддержку, в том числе психологическую», - рассказала замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

По ее словам, сейчас на учете по беременности стоят еще девять женщин.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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