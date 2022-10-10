С берегов пензенских водоемов убрали более 46 кубометров мусора

В Пензенской области с января по сентябрь чаще всего активисты убирали несанкционированные свалки в Городищенском, Земетчинском, Никольском, Мокшанском и Пачелмском районах.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Всего за указанное время провели 165 мероприятий по очистке. В них приняли участие 2 842 человека. Они избавили от мусора 122 км берегов и акваторий водоемов области.
Волонтеры собрали более 46 куб. м бытовых отходов.
Много мусора скапливается на берегах Сурского водохранилища. В августе пензенец в соцсети отметил, что в этом году отходов стало еще больше.
«Многие забыли или не знают, что свой бытовой мусор после отдыха нужно забирать! По всему берегу и лесу раскиданы пластиковые пакеты с тоннами бутылок и банок. Полиэтилен намотан на деревья как импровизированный туалет», - написал он.
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