Сетевое издание|18+|Понедельник|10 окт 2022|16:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |

Общество

С берегов пензенских водоемов убрали более 46 кубометров мусора

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с января по сентябрь чаще всего активисты убирали несанкционированные свалки в Городищенском, Земетчинском, Никольском, Мокшанском и Пачелмском районах.

Об этом рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Всего за указанное время провели 165 мероприятий по очистке. В них приняли участие 2 842 человека. Они избавили от мусора 122 км берегов и акваторий водоемов области.

Волонтеры собрали более 46 куб. м бытовых отходов.

Много мусора скапливается на берегах Сурского водохранилища. В августе пензенец в соцсети отметил, что в этом году отходов стало еще больше.

«Многие забыли или не знают, что свой бытовой мусор после отдыха нужно забирать! По всему берегу и лесу раскиданы пластиковые пакеты с тоннами бутылок и банок. Полиэтилен намотан на деревья как импровизированный туалет», - написал он.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте