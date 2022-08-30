Сетевое издание|18+|Вторник|30 авг 2022|10:05
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Глас народа

Берега Сурского водохранилища засыпали мусором

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Пензенец предположил, что этим летом на берегах Сурского водохранилища отдыхал весь город. Свои выводы он сделал, оценивая масштабы загрязнения территории.

Фото зоны отдыха разместили в Telegram-канале «Пенза Новости» во вторник, 30 августа.

«Многие забыли или не знают, что свой бытовой мусор после отдыха нужно забирать! По всему берегу и лесу раскиданы пластиковые пакеты с тоннами бутылок и банок. Полиэтилен намотан на деревья как импровизированный туалет», - написал пензенец.

В заключение он задал вопрос, когда власти обратят внимание на разворачивающуюся экологическую катастрофу.

Это уже второй пост за неделю, посвященный мусору на берегу Сурского водохранилища. 23-го числа подписчики канала поделились видео с женщиной, которая кидает пакеты в растущую кучу отходов.

«Уважаемые жители и гости Пензы и области! Давайте беречь природу и выбрасывать мусор в специально отведенных для этого местах», - обратились авторы кадров к пользователям.

Берега водохранилища регулярно убирают активисты и волонтеры, оттуда несколько раз в год вывозят впечатляющее количество отходов, которые оставляют безответственные отдыхающие.

Фото и видео t.me/penza_novosti.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Вот так и "живем"

Гость||

потому,что люди свиньи, сначала срут, потом жалуются

Гость||

А губернатор ещё перед тем, как попасть в руководящее кресло, побывал на водохранилище и ему там ВСЁ очень понравилось. Он даже восторженные фото выкладывл. Так что вы просто раскачиваете .....чиновничьи кресла

Гость||

Ак то это "губернатор"?

Имя: Гость
Комментарий:

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