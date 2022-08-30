Берега Сурского водохранилища засыпали мусором

30.08.2022 | 09:13

Пензенец предположил, что этим летом на берегах Сурского водохранилища отдыхал весь город. Свои выводы он сделал, оценивая масштабы загрязнения территории.

Фото зоны отдыха разместили в Telegram-канале «Пенза Новости» во вторник, 30 августа.

«Многие забыли или не знают, что свой бытовой мусор после отдыха нужно забирать! По всему берегу и лесу раскиданы пластиковые пакеты с тоннами бутылок и банок. Полиэтилен намотан на деревья как импровизированный туалет», - написал пензенец.

В заключение он задал вопрос, когда власти обратят внимание на разворачивающуюся экологическую катастрофу.

Это уже второй пост за неделю, посвященный мусору на берегу Сурского водохранилища. 23-го числа подписчики канала поделились видео с женщиной, которая кидает пакеты в растущую кучу отходов.

«Уважаемые жители и гости Пензы и области! Давайте беречь природу и выбрасывать мусор в специально отведенных для этого местах», - обратились авторы кадров к пользователям.

Берега водохранилища регулярно убирают активисты и волонтеры, оттуда несколько раз в год вывозят впечатляющее количество отходов, которые оставляют безответственные отдыхающие.

Фото и видео t.me/penza_novosti.