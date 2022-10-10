Пензенцам объяснили, в каком случае они вправе отказаться от повестки

10.10.2022 | 08:23

Портал «Объясняем.Пензенская область» продолжает публиковать ответы на распространенные вопросы о частичной мобилизации.

Один из них звучит так: «Правомерно ли вручение повестки с исправлениями, внесенными от руки?»

«В повестку могут быть внесены исправления от руки, но они должны быть заверены подписью и печатью должностного лица. В таком случае вручение повестки с исправлениями правомерно», - говорится в ответе.

При этом уточняется, что, если рукописные исправления в повестке не заверены, гражданин вправе отказаться от ее получения.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, в ее рамках из запаса планируют призвать около 300 000 человек.