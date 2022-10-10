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Общество

Мобилизованные пензенцы начали получать дополнительное довольствие

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В понедельник, 10 октября, в Пензенской области мобилизованным жителям начали раздавать вещмешки с дополнительным довольствием.

Оно было приобретено за деньги из региональной казны.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, призванные пензенцы получают спальные мешки, по два комплекта нательного и термобелья, а также рюкзаки, подшлемники, перчатки, коврики-пенки, медицинские аптечки, защитные очки.

Ранее сообщалось, что в регионе все мобилизованные обеспечены имуществом, которое им положено по нормам довольствия военнослужащих ВС РФ.

Людей одели и обули, им выдали форму и обувь по сезону. По словам губернатора, когда примут решение о передислокации призванных, их снабдят средствами индивидуальной защиты, в том числе бронежилетом, шлемом.

Частичную мобилизацию объявили в России 21 сентября. Планируется призвать 300 000 граждан. Процесс закончится только тогда, когда об этом объявит Президент РФ.

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Источник — фото Правительства Пензенской области
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