За сутки выявили 323 пензенца с COVID, 30 госпитализировали

09.10.2022 | 12:13

В воскресенье, 9 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 323 случаях коронавирусной инфекции, выявленных за сутки.

30 пациентов было госпитализировано.

В суточную статистику по заболеваемости вошли Пенза (143 новых пациента), Пензенский (35), Каменский (29), Нижнеломовский (19), Колышлейский (15), Никольский (14) районы, ЗАТО Заречный (12), Тамалинский (11) и Городищенский (10) районы.

Менее 10 случаев подтвердили в Башмаковском (8), Вадинском, Иссинском, Кузнецком (по 4), Белинском (3), Спасском, Бессоновском, Лопатинском, Мокшанском, Сердобском (по 2), Бековском, Шемышейском (по 1) районах.

Всего с начала эпидемии в регионе выявили 214 270 случаев коронавируса. В 205 364 из них все закончилось выздоровлением. Инфекция унесла жизни 6 086 человек.

За минувшие сутки медики выписали 372 пациента и зарегистрировали три новые смерти.