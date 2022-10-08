В РПН рассказали о типичных нарушениях в школьных пищеблоках

08.10.2022 | 13:20

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при проверках организаций школьного питания в 2021-2022 учебном году.

Проверки проводились с отбором проб продуктов и готовых блюд для лабораторно-инструментальных исследований на микробиологические, физико-химические и санитарно-гигиенические показатели, с анализом фактического меню по содержанию питательных веществ, витаминов и микроэлементов, энергетической ценности рациона.

Наиболее типичные отклонения от нормы:

- несоответствие фактического рациона примерному меню по набору блюд;

- отсутствие технологических карт, сборников рецептур;

- несоблюдение требований к содержанию инвентаря, мытью и дезинфекции столовой посуды, дезинфекционного режима на пищеблоке и питьевого режима школьников;

- нарушения технологии приготовления блюд и ведения учетной документации пищеблока.

«Ответственные юридические и должностные лица были привлечены к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений», - сообщили в пресс-службе управления.

В текущем учебном году проверки продолжаются.