В Пензенской области несколько сел оказались без указателей границ

08.10.2022 | 12:06

В Никольском районе прокуратура заставила местные власти озаботиться установкой дорожных знаков.

Проверка показала, что в селах Аришка, Большое Пермиево, Тюнярь, Новиковка и Вечкилей отсутствуют знаки «Конец населенного пункта», а в селе Старая Селя - «Начало населенного пункта».

Прокуратура вынесла администрации района представление, однако нарушения не были устранены.

Тогда прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц и потребовал признать бездействие органов местного самоуправления незаконным, а также понудить администрацию района к установке дорожных знаков.

«Суд удовлетворил иск, и орган местного самоуправления установил знаки, обозначающие границы населенных пунктов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.