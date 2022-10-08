В Пензенской области несколько сел оказались без указателей границ

В Никольском районе прокуратура заставила местные власти озаботиться установкой дорожных знаков.
Проверка показала, что в селах Аришка, Большое Пермиево, Тюнярь, Новиковка и Вечкилей отсутствуют знаки «Конец населенного пункта», а в селе Старая Селя - «Начало населенного пункта».
Прокуратура вынесла администрации района представление, однако нарушения не были устранены.
Тогда прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц и потребовал признать бездействие органов местного самоуправления незаконным, а также понудить администрацию района к установке дорожных знаков.
«Суд удовлетворил иск, и орган местного самоуправления установил знаки, обозначающие границы населенных пунктов», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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