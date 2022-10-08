95% новых случаев COVID-19 пришлось на Пензу

08.10.2022 | 12:30

В субботу, 8 октября, региональный оперативный штаб сообщил о 297 новых случаях COVID-19, зарегистрированных за минувшие сутки.

Подавляющее количество пациентов - 280 (95%) - проживают в Пензе.

Кроме того, случаи заболевания зкоронавирусной инфекцией зарегистрированы еще в трех муниципальных образованиях: 9 - в Земетчинском районе, 7 - в городе Заречном, 1 - в Камешкирском районе.

За день госпитализировано 38 человек. Выписались после перенесенной болезни 653 человека. 1 пациент с COVID-19 скончался.

С начала эпидемии в Пензенской области в общей сложности подтверждено 213 947 случаев заболевания. За весь период излечились 204 992 пациента, скончались 6 083.