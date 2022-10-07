В Учительском сквере на Западной Поляне обновили фотографии

07.10.2022 | 20:59

Сначала участвовали в фотосессии для того, чтобы их портреты оказались в галерее почета, а теперь делают снимки в самом Учительском сквере. Валентина Морозова к такому повышенному вниманию к своей персоне не привыкла - для нее привычнее работать с детьми и выполнять то, что она делает уже больше 30 лет.

«Это патриотическое и гражданское воспитание детей. Наши дети, особенно парни - это защитники Отечества, поэтому воспитание патриота и гражданина - главное кредо школы», - отметила заместитель директора школы № 70 г. Пензы Валентина Морозова.

14 преподавателей, в том числе ветераны педагогической деятельности, удостоились чести быть занесенными в галерею почета. Михаил Говоруха - участник всероссийского конкурса «Учитель года». На нем математика заприметили и пытались переманить в другие регионы, но он решил, что где родился, там и пригодился, а его сердце всегда будет принадлежать лицею, в котором он работает.

Вот такие преданные делу, своей малой родине учителя, работающие и в школах, и в системе дополнительного образования.

«Мне хотелось бы вспомнить слова нашего замечательного земляка, выдающегося российского историка Василия Осиповича Ключевского, который всегда говорил, что настоящим педагогом может считаться только тот, кто любит то, что преподает, и тех, кому преподает. Я знаю, что вы полностью соответствуете этой фразе», - подчеркнул первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.