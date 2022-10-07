В Пензе устроили большой концерт для учителей

07.10.2022 | 19:32

Есть особые дни, когда поет душа учителя, - если ученики на высокие баллы сдают ЕГЭ или это свой профессиональный праздник. В Пензенской области его отмечают свыше 32 000 педагогов. О важности их работы говорят суммы, которые выделяются на систему образования. В 2022 году в эту сферу было направлено около 18 миллиардов рублей.

Пензенский регион - активный участник национального проекта «Образование». Строятся новые школы, на селе создаются центры естественно-научного и гуманитарного направления «Точка роста», учебные учреждения получают современное компьютерное оборудование. Но самое главное - кадры. В этом году в Сурском крае педагогические ряды пополнили около 200 молодых специалистов.

«Я, честно сказать, должна была работать в абсолютно другой сфере, но судьба привела туда, где я должна быть, где я нахожусь сейчас. Я понимаю, что это был правильный выбор. Иногда изменить все в своей жизни нужно. Отдачу от детей, их искренние глаза, то удовольствие, которое я получаю во время уроков, ничего не может заменить», - рассказала учитель английского языка гимназии № 13 г. Пензы Мария Чирица.

«Нас приняли очень хорошо, есть наставник, который помогает нам по профессии, помогает с документами, в принципе какими-то советами. И это очень классно и круто», - отметила учитель биологии гимназии № 13 г. Пензы Юлия Лоскутова.

Лучшие педагогические работники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения России, Минобра Пензенской области, губернатора.

Не обошлось и без музыкального подарка. В этом году перед учителями выступили участники вокального проекта ViVA - пятеро солистов лучших оперных театров страны и Европы, звезды мюзиклов.