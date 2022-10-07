Общество

Пензенцы вышли убираться в сквер «Три гвоздики»

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Настрой трудовой и позитивный, инвентарь довольно быстро разошелся по рукам участников уборки, и работа закипела. Листву собирали в сквере «Три Гвоздики» на улице Карпинского. Личный пример, пожалуй, один из действенных методов мотивации жителей относиться к своему городу бережно.

«Хотелось бы это сделать быстрее, но влияет еще и погода. Очень много деревьев еще зеленые, и постоянно сыплются новые листья. Придется немножко подольше, но все убрать надо», - отметил глава администрации г. Пензы Александр Басенко.

В одном трудовом порыве с мэром - и специалисты администрации Ленинского района, и представители городской думы.

«Работать я люблю и очень рада, что сквер «Три гвоздики» будет уютным, комфортным. Буду надеяться, что люди, которые здесь живут и отдыхают, будут поддерживать чистоту», - рассказала специалист администрации Ленинского района г. Пензы Екатерина Скоросова.

«Вообще, конечно, здорово, когда люди выходят, чистят и убирают свой город. Мы не нашли ни одного предприятия, которое не откликнулось. Каждый понимает, что необходимо прибраться. Мы должны достойно проводить осень, подготовиться к зиме», - подчеркнул глава администрации Ленинского района г. Пензы Сергей Волков.

Месячник по благоустройству Пензы в самом разгаре. Такие акции по уборке скверов и знаковых для горожан мест проходят и будут проводиться, сколько позволит погода и до тех пор, пока не опадет листва.

Наряду с добровольцами, которые наводят чистоту, колоссальную ответственность несет и коллектив предприятия «Пензавтодор», которое отвечает за состояние дорожно-уличной сети областного центра.

«Вся техника оснащена системами объективного контроля, и люди, я думаю, тоже видят, что на дорогах города очень много техники, которая постоянно убирает в круглосуточном режиме город. Объем работы очень большой», - пояснил мэр.

Но задача выполнима, тем более что транспортный парк у предприятия солидный и современный.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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